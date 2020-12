Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò confida a Mario Ermito: "Non vorrei ferire Giuliano" (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò ha parlato con Mario Ermito del suo fidanzato, Giuliano, perchè ha paura di ferire i suoi sentimenti una volta uscita dal Grande Fratello Vip 5. Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano è sempre più complesso: l'attrice siciliana parlando con Mario Ermito ha detto che teme di farlo soffrire una volta uscirà dalla casa di Cinecittà perché non vuole azzerare i progressi fatti in questo periodo. Rosalinda Cannavò e Mario Ermito si conoscono dai tempi della Ares Film e hanno lavorato anche insieme in una delle fiction prodotte da Alberto Tarallo. Oggi l'attrice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)ha parlato condel suo fidanzato,, perchè ha paura dii suoi sentimenti una volta uscita dalVip 5. Il rapporto trae il suo fidanzatoè sempre più complesso: l'attrice siciliana parlando conha detto che teme di farlo soffrire una volta uscirà dalla casa di Cinecittà perché non vuole azzerare i progressi fatti in questo periodo.si conoscono dai tempi della Ares Film e hanno lavorato anche insieme in una delle fiction prodotte da Alberto Tarallo. Oggi l'attrice ...

