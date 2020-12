Gli scienziati concordi: "Il virus mutato del Regno Unito non pregiudica l'efficacia del vaccino" (Di lunedì 21 dicembre 2020) I pareri di Locatelli, Andreoni e Miozzo: "Timori ingiustificati, ci sono già state altre varianti. Forse si diffonde di più, ma non è più aggressivo" Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) I pareri di Locatelli, Andreoni e Miozzo: "Timori ingiustificati, ci sono già state altre varianti. Forse si diffonde di più, ma non è più aggressivo"

La variante inglese del covid devastante per gli ospedali italiani

La variante inglese del covid devastante per gli ospedali italiani. La nuova variante inglese del Covid-19 preoccupa non poco ...

Variante Covid, Gb isolata: caos a Heathrow e stop voli

A vietare i voli dal Regno Unito oltre all'Italia sono infatti Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Bulgaria, Germania, Finlandia, Polonia e Danimarca in attesa della valutazione da parte ...

