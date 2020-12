Gasperini: «Spero si parli più dei risultati» – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa chiedendo più rispetto per i risultati ottenuti dai suoi giocatori Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa chiedendo più rispetto per i risultati ottenuti dai suoi giocatori. Le sue parole risultati – «Io non ho mai avuto partite dove ho pensato che la squadra avesse fatto male. Abbiamo vinto ad Amsterdam, abbiamo battuto la Fiorentina, abbiamo pareggiato in casa della Juventus. Oggi abbiamo battuto la Roma che stava attraversando un periodo eccezionale. Per tutti questi risultati, i protagonisti di queste partite meritavamo più attenzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa chiedendo più rispetto per iottenuti dai suoi giocatori Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa chiedendo più rispetto per iottenuti dai suoi giocatori. Le sue parole– «Io non ho mai avuto partite dove ho pensato che la squadra avesse fatto male. Abbiamo vinto ad Amsterdam, abbiamo battuto la Fiorentina, abbiamo pareggiato in casa della Juventus. Oggi abbiamo battuto la Roma che stava attraversando un periodo eccezionale. Per tutti questi, i protagonisti di queste partite meritavamo più attenzione». Leggi su Calcionews24.com

