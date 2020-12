Fede sparita al San Camillo e poi ritrovata, l'ospedale: 'Non è stato un furto. Ecco com'è andata' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Muore di Covid al San Camillo, la figlia: 'Spariti Fede e vestiti di papà'. Aperta inchiesta 21 dicembre 2020 Mistero risolto: nessuna Fede è stata rubata al San Camillo . Nessuna sparizione e nessun ... Leggi su romatoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) Muore di Covid al San, la figlia: 'Sparitie vestiti di papà'. Aperta inchiesta 21 dicembre 2020 Mistero risolto: nessunaè stata rubata al San. Nessuna sparizione e nessun ...

La figlia di un paziente morto di Covid-19 ha denunciato che i pochi effetti personali del papà non c'erano più. Quando è andata a reclamarli, il personale dell'ospedale le ha detto che erano scompars ...

Mistero risolto: nessuna fede è stata rubata al San Camillo. Nessuna sparizione e nessun atto di sciacallaggio. L'anello nuziale del 68enne di Fondi morto di Covid all'ospedale di Roma è stato ...

