Extraction | trama | cast e curiosità del film con Bruce Willis

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è un prima e un dopo nelcon, nel 2005 l’agente della CIA Leonard Turner viene rapito da terroristi che gli uccidono la moglie. Questo episodio fa da spartiacque all’intera storia che poi si svolge nel 2015 per un action movie in onda lunedì 21 dicembre alle 21,20 su Italia 1.La morte della moglie ha lasciato i suoi segni su Leonard Turner che comunque continua a lavorare per la Cia, mentre il figlio Harry cerca anche lui di diventare un agente operativo. Il tentativo di recuperare un super computer – The Condor – in grado di hackerare l’intera infrastruttura di telecomunicazioni mette di nuovo Leonard nei guai e costringe il figlio a passare all’azione per sventare una pericolosa cospirazione terroristica. Nel ...