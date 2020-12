Elliot Page, primo post social dopo il coming out da transgender: «Il vostro amore e sostegno sono il regalo più grande» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elliot Page torna sui social. dopo il coming out del 1 dicembre con cui annunciava al popolo del web di essere trans, l’attore condivide su Instagram il primo post da Elliot e non da Ellen Page. E le sue prime parole sono rivolte ai fan per l’amore e il sostegno ricevuti. Leggi anche › L’attrice Ellen Page su Instagram: «sono trans. D’ora in poi dovete chiamarmi Elliott Page» Elliot Page, il primo post dopo il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020)torna suiilout del 1 dicembre con cui annunciava al popolo del web di essere trans, l’attore condivide su Instagram ildae non da Ellen. E le sue prime parolerivolte ai fan per l’e ilricevuti. Leggi anche › L’attrice Ellensu Instagram: «trans. D’ora in poi dovete chiamarmi, ilil ...

GianlucaOdinson : Elliot Page ringrazia i fan per il supporto dopo aver annunciato di essere transgender - - SkyTG24 : Elliot Page, il primo post su Instagram dopo il cambio di genere: 'Grazie del supporto' - gattorosarosa : RT @gayit: Elliot Page, prima foto social dopo il coming out: 'Grazie per il vostro amore e sostegno' - imapapergirl : ne possiamo parlare della bellezza di Elliot Page? no, parliamone per favore - DrApocalypse : Elliot Page, prima foto social dopo il coming out: “Grazie per il vostro amore e sostegno” -