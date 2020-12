Cristina D’Avena torna allo Zecchino D’Oro: i dettagli dello speciale natalizio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come già anticipato, la 63esima edizione dello Zecchino D’Oro è slittata al 2021 a causa della pandemia. A confermarlo è stato Carlo Conti durante un suo intervento a Domenica In di Mara Venier. Lo show canoro, però, non ha voluto rinunciare allo speciale natalizio, il quale andrà in onda in ben 2 puntate separate. Tutti i dettagli sullo speciale natalizio Questo speciale è nato per celebrare due volti noti e importanti dello Zecchino D’Oro. Si tratta di Mariele Ventre, direttrice del coro dell’Antoniano, e Cino Tortorella, uno dei primi presentatori.Le puntate andranno in onda il 24 ed il 25 dicembre e si chiameranno rispettivamente “L’attesa” e “Lo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come già anticipato, la 63esima edizioneè slittata al 2021 a causa della pandemia. A confermarlo è stato Carlo Conti durante un suo intervento a Domenica In di Mara Venier. Lo show canoro, però, non ha voluto rinunciare, il quale andrà in onda in ben 2 puntate separate. Tutti isulloQuestoè nato per celebrare due volti noti e importanti. Si tratta di Mariele Ventre, direttrice del coro dell’Antoniano, e Cino Tortorella, uno dei primi presentatori.Le puntate andranno in onda il 24 ed il 25 dicembre e si chiameranno rispettivamente “L’attesa” e “Lo ...

