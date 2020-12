Covid, ricoveri ordinari e terapie intensive calano meno rispetto alla media del periodo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre, si registrano 10.872 nuovi casi su 87.889 tamponi. La percentuale di positivi sale al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i morti in 24 ore. Sono 12 i pazienti in meno in terapia intensiva. Un saldo quasi vicino allo zero dopo diversi giorni di cali consistenti. I ricoverati con sintomi sono 25.145. Sono 13 in meno nel saldo complessivo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre, si registrano 10.872 nuovi casi su 87.889 tamponi. La percentuale di positivi sale al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i morti in 24 ore. Sono 12 i pazienti inin terapia intensiva. Un saldo quasi vicino allo zero dopo diversi giorni di cali consistenti. I ricoverati con sintomi sono 25.145. Sono 13 innel saldo complessivo

E' in programma mercoledì 23 dicembre alle 10, presso il plesso ospedaliero Lastaria di Lucera, l'inaugurazione della “tenda degli abbracci”, che consentirà ai pazienti ricoverati di poter incontrare ...

Covid, il bollettino nazionale: quasi 11mila contagiati e 415 morti

Emergenza Coronavirus, la situazione ... I malati in terapia intensiva sono 561, 22 in meno di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.232 (-109).

