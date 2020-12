Conte e la brutta risposta in conferenza stampa, Aldo Grasso lo stronca: «La tv non perdona» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Aldo Grasso, il critico tv del Corriere della Sera attacca Giuseppe Conte per la sua ultima “performance” in tv. «Mi riferisco all’ennesima conferenza stampa di Giuseppe Conte. O meglio, al cerimoniale di queste numerose conferenze e alla percezione che ne ricava lo spettatore», premette Grasso. La prima osservazione critica: «Sono giorni difficili, nessuno lo nega ma i buoni provvedimenti sono quelli che prevengono i fatti, non quelli che li inseguono. Tempo fa, in una conferenza stampa, il premier aveva detto che i provvedimenti restrittivi si erano resi necessari per trascorrere tutti assieme un sereno Natale. Nell’ultima conferenza, invece, ci è stato spiegato che è stato varato un decreto legge per inasprire le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020), il critico tv del Corriere della Sera attacca Giuseppeper la sua ultima “performance” in tv. «Mi riferisco all’ennesimadi Giuseppe. O meglio, al cerimoniale di queste numerose conferenze e alla percezione che ne ricava lo spettatore», premette. La prima osservazione critica: «Sono giorni difficili, nessuno lo nega ma i buoni provvedimenti sono quelli che prevengono i fatti, non quelli che li inseguono. Tempo fa, in una, il premier aveva detto che i provvedimenti restrittivi si erano resi necessari per trascorrere tutti assieme un sereno Natale. Nell’ultima, invece, ci è stato spiegato che è stato varato un decreto legge per inasprire le ...

FBiasin : Brutta e vincente: altri 3 punti per l'#Inter che gioca e vince 'alla #Conte'. Per il gioco, si attendono tempi mi… - nicola_vecchio : RT @SecolodItalia1: Conte e la brutta risposta in conferenza stampa, Aldo Grasso lo stronca: «La tv non perdona» - SecolodItalia1 : Conte e la brutta risposta in conferenza stampa, Aldo Grasso lo stronca: «La tv non perdona» - RobStylesP1 : RT @FInterlettuale: @LapoDeCarlo1 La spreco più ottuso, deliberatamente cinico e idiota di talento nella storia dell'Inter. Ce ne ricordere… - iside50 : RT @Libero_official: 'Se #Conte si fida di #Casalino, l'intervento di Jana Gagliardi deve essere sfuggito dalle maglie del portavoce': il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte brutta Giuseppe Conte e la brutta risposta in conferenza stampa? Aldo Grasso, un sospetto su Rocco Casalino Liberoquotidiano.it Calciomercato Inter, addio a sorpresa: “Mercoledì la sua ultima gara”

L'annuncio è arrivato in diretta: la gara di mercoledì sarà l'ultima per lui. A rivelarlo Gianluca Rossi a Top Calcio 24.

Governo, la crisi accelera: che succede se cade Conte?

Nonostante le smentite di facciata, è ormai sotto gli occhi di tutti, osservatori attenti e meno, che a Palazzo Chigi da qualche giorno tira decisamente una brutta aria ... di Nando Pagnoncelli indica ...

L'annuncio è arrivato in diretta: la gara di mercoledì sarà l'ultima per lui. A rivelarlo Gianluca Rossi a Top Calcio 24.Nonostante le smentite di facciata, è ormai sotto gli occhi di tutti, osservatori attenti e meno, che a Palazzo Chigi da qualche giorno tira decisamente una brutta aria ... di Nando Pagnoncelli indica ...