Brave New World è una serie fantascientifica avvincente anche se vuota (Di lunedì 21 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=-AxZNSmtTUk Brave New World doveva essere l’ambizioso titolo di punta di Peacock, il nuovo (ennesimo) servizio di streaming lanciato negli Stati Uniti quest’estate. Le premesse c’erano tutte: un classico della fantascienza da fonte d’ispirazione (Il Mondo nuovo di Aldous Huxley), un cast convincente con tanto di grande star (Demi Moore), una produzione ipertecnologica con tanto di risvolti distopici e di critica sociale. Eppure qualcosa dev’essere andato storto, poiché Peacock ha cancellato il suo titolo di punta dopo una sola stagione e ora si cerca un altro network disposto a continuare le vicende soprattutto dopo il cliffhanger finale. Eppure ora che la serie è sbarcata anche da noi, dal 20 dicembre su Starzplay, abbiamo modo di vedere come sia ricca di aspetti interessanti, ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=-AxZNSmtTUkNewdoveva essere l’ambizioso titolo di punta di Peacock, il nuovo (ennesimo) servizio di streaming lanciato negli Stati Uniti quest’estate. Le premesse c’erano tutte: un classico della fantascienza da fonte d’ispirazione (Il Mondo nuovo di Aldous Huxley), un cast convincente con tanto di grande star (Demi Moore), una produzione ipertecnologica con tanto di risvolti distopici e di critica sociale. Eppure qualcosa dev’essere andato storto, poiché Peacock ha cancellato il suo titolo di punta dopo una sola stagione e ora si cerca un altro network disposto a continuare le vicende soprattutto dopo il cliffhanger finale. Eppure ora che laè sbarcatada noi, dal 20 dicembre su Starzplay, abbiamo modo di vedere come sia ricca di aspetti interessanti, ...

ladyonorato : Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new w… - AldoModica : RT @ladyonorato: Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new world. A… - soteros1 : RT @ladyonorato: Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new world. A… - Mariang47614228 : RT @ladyonorato: Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new world. A… - poscide : RT @ladyonorato: Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new world. A… -