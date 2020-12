Bocelli incanta dalle Grotte di Frasassi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Uno spettacolo che ha lasciato senza fiato quello proposto venerdì 18 dicembre da Andreasplendidedi. Una performance intima e intensa con cui il tenore ha regalato un po’ di luce in queste insolite festività natalizie. Andreahato gli utenti del web, trasmettendo in diretta mondiale su Facebook il concerto “Silent Night – A Christmas prayer”. Si è trattato di un evento storico che ha registrato connessioni da ogni parte del mondo, dall’Egitto all’Inghilterra, passando per la Germania e la Colombia. La diretta Facebook ha fatto immediatamente il giro del mondo con punte di oltre 16 mila persone collegate contemporaneamente durante il live. Anche successivamente gli utenti hanno continuato a condividere e ad apprezzare il concerto ...