Barcellona, Messi da record: consegnato oggi il settimo Trofeo Pichichi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quest’oggi Lionel Messi ha ricevuto il suo settimo “Trofeo Pichichi” in carriera: il premio è consegnato ogni anno da Marca al capocannoniere della Liga spagnola. Al termine della scorsa stagione la Pulce ha messo a segno 25 reti: con questo settimo premio ha messo alle spalle Telmo Zarra, che a cavallo degli anni ’40 e ’50 aveva vinto il Trofeo per sei volte. Leo #Messi recibe su séptimo Trofeo Pichichi.?????? pic.twitter.com/dV0NsMCOQn — FC Barcelona (@FCBarcelona es) December 21, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quest’Lionelha ricevuto il suo” in carriera: il premio èogni anno da Marca al capocannoniere della Liga spagnola. Al termine della scorsa stagione la Pulce ha messo a segno 25 reti: con questopremio ha messo alle spalle Telmo Zarra, che a cavallo degli anni ’40 e ’50 aveva vinto ilper sei volte. Leo #recibe su séptimo.?????? pic.twitter.com/dV0NsMCOQn — FC Barcelona (@FCBarcelona es) December 21, 2020 SportFace.

infoitsport : Messi resta al Barcellona? 'Sono motivato e voglio vincere altri titoli' - sportface2016 : #Barcellona Leo #Messi da record: consegnato oggi il settimo Trofeo Pichichi, nessuno come lui nella storia della… - Mediagol : #Video #Messi raggiunge 'O Rey': l'argentino come Pelè, ma chi ha fatto più gol? - CinqueNews : #Barcellona - allenamento a bassa intensità per #Messi - 100x100Napoli : Messi si racconta ai microfoni di LaSexta -