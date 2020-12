Banca MPS, Fitch porta Rating Watch a Negativo (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’agenzia di Rating Fitch ha rivisto il “Rating Watch” di lungo termine di Banca MPS, portandolo da “Evolving” a “Negativo”, a causa dell’erosione del capitale subita dalla Banca per l’impatto dello spin-off degli asset a favore di AMCO. Queste variazioni, secondo Fitch, porteranno a un deficit di capitale a partire da marzo 2021. I principali Rating posti in “Rating Watch Negativo” sono il Long-Term Issuer Default Rating (B), Viability Rating (b) Long-Term Deposit Rating: (B+) Long-Term Senior preferred debt (B) e Long-Term Subordinated debt (CCC+). “Prevediamo di risolvere il Rating ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’agenzia diha rivisto il “” di lungo termine diMPS,ndolo da “Evolving” a “”, a causa dell’erosione del capitale subita dallaper l’impatto dello spin-off degli asset a favore di AMCO. Queste variazioni, secondo, porteranno a un deficit di capitale a partire da marzo 2021. I principaliposti in “” sono il Long-Term Issuer Default(B), Viability(b) Long-Term Deposit: (B+) Long-Term Senior preferred debt (B) e Long-Term Subordinated debt (CCC+). “Prevediamo di risolvere il...

SIENANEWS : Fitch Ratings conta di rivedere la prospettiva negativa quando ci sarà maggiore chiarezza sul piano annunciato da B… - marisavillani : RT @adolfo_urso: Sul salvataggio di #Mps serve operazione verità. Quanto costerà allo Stato la fusione con #Unicredit? Almeno altri 5miliar… - amiatanews : Siena. Da AdF e Banca Mps risorse per le aziende, il Protocollo di Economia Circolare spicca il volo… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: MPS: perdite oltre 1/3 capitale: ricapitalizzazione urgente + fusione forzata per rispettare normativa Ue su aiuti Stato.… - agenziaimpress : ??Supporto economico. Da @AcquedottoFiora e @Banca_MPS un aiuto concreto per le aziende del territorio -

Ultime Notizie dalla rete : Banca MPS Mps: spunta un emendamento in manovra sul futuro della banca Money.it Banca MPS, Fitch porta Rating Watch a Negativo

L'agenzia di rating Fitch ha rivisto il "Rating Watch" di lungo termine di Banca MPS, portandolo da "Evolving" a "Negativo", a causa ...

Banca Mps: Fitch rivede la prospettiva da “in evoluzione” a “negativa”

Banca Monte dei Paschi di Siena informa che l’agenzia di rating Fitch Ratings ha rivisto il “Rating Watch” in essere sui rating di lungo termine della Banca, da “Evolving” a “Negativo”.

L'agenzia di rating Fitch ha rivisto il "Rating Watch" di lungo termine di Banca MPS, portandolo da "Evolving" a "Negativo", a causa ...Banca Monte dei Paschi di Siena informa che l’agenzia di rating Fitch Ratings ha rivisto il “Rating Watch” in essere sui rating di lungo termine della Banca, da “Evolving” a “Negativo”.