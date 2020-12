Augsburg-RB Lipsia coppa tedesca | martedì ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Undicesima e terza in campionato si sfidano nel sedicesimi di finale della DFB-Pokal 2020-21. Le partite del secondo turno disono spesso indicate come l’ultimo sforzo prima delle vacanze anche se quest’anno saranno molto brevi. Dal primo fine settimana di gennaio infatti, le due divisioni di vertice ricominceranno a giocare. Trae RB InfoBetting: Scommesse Sportive e