Atletico, Simeone prepara l’attacco dei sogni: “Suarez-Costa insieme? Si può fare” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per molti tifosi, l'arrivo di Luis Suarez è stato il segnale della sfida lanciata al duopolio composto da Barcellona e Real Madrid. Tuttavia, per il momento, l'attaccante uruguaiano non ha ancora fatto la differenza come ci si sarebbe aspettati e soprattutto non è ancora riuscito a giocare insieme all'altro bomber a disposizione del tecnico Diego Simeone: Diego Costa.caption id="attachment 1028545" align="alignnone" width="1024" Diego Costa Suarez (getty images)/captionCOPPIA DA SOGNOLo stesso Simeone ha spiegato i motivi del mancato impiego in contemporanea da parte dei due campioni. Queste le sue parole durante la conferenza stampa: "Non vedo ancora Diego Costa nell'undici titolare ma può entrare a gara in corso. E' un peccato che si sia infortunato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per molti tifosi, l'arrivo di Luisè stato il segnale della sfida lanciata al duopolio composto da Barcellona e Real Madrid. Tuttavia, per il momento, l'attaccante uruguaiano non ha ancora fatto la differenza come ci si sarebbe aspettati e soprattutto non è ancora riuscito a giocareall'altro bomber a disposizione del tecnico Diego: Diego.caption id="attachment 1028545" align="alignnone" width="1024" Diego(getty images)/captionCOPPIA DA SOGNOLo stessoha spiegato i motivi del mancato impiego in contemporanea da parte dei due campioni. Queste le sue parole durante la conferenza stampa: "Non vedo ancora Diegonell'undici titolare ma può entrare a gara in corso. E' un peccato che si sia infortunato ...

