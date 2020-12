Amici 20, il daytime di oggi 21 dicembre: la sfida di Aka7even (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il daytime di oggi oggi 21 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LA sfida DI Aka7even Settimana scorsa era arrivata in casa dei concorrenti una busta rossa indirizzata ad Aka7even. La cantante Arisa ha voluto metterlo in sfida con Dorian, un rapper notato tra le varie audizioni del programma Mediaset. Luca, nome vero di Aka7even, è stato molto nervoso a riguardo, anche perché andandosene da lì, avrebbe anche perso il suo nuovo amore: Martina, la ballerina di Lorella Cuccarini. Leggi anche Amici 20, nasce un nuovo amore tra i concorrenti Successivamente, a causa del fatto che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi21è andata in onda un’altra puntata deldi ‘20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LADISettimana scorsa era arrivata in casa dei concorrenti una busta rossa indirizzata ad. La cantante Arisa ha voluto metterlo incon Dorian, un rapper notato tra le varie audizioni del programma Mediaset. Luca, nome vero di, è stato molto nervoso a riguardo, anche perché andandosene da lì, avrebbe anche perso il suo nuovo amore: Martina, la ballerina di Lorella Cuccarini. Leggi anche20, nasce un nuovo amore tra i concorrenti Successivamente, a causa del fatto che ...

tuttopuntotv : Amici 20, daytime lunedì 21 dicembre: Aka7even contro Dorian, ecco chi ha vinto la sfida #amici20 - Diamant22769616 : E allora basta poi Ve ne uscite con ste frasi siete amici o no? C'è interesse o no!!! GF VOGLIAMO I CONFESSIONALI… - fineblud : ma da quando mandano in onda il daytime di Amici dove fanno le prove? me lo ero perso ragaaaaaaa fighissimo #gfvip - camiqq1 : RT @riposainpace_: ho deciso di iniziare Amici, quindi sto guardando tutte le puntate, compresi i daytime. enniente, mi sono innamorata fol… - Liv_Giam : @redpastel3 @Ale_Mr4 @Cris_Husu Io ho due miei cari amici che hanno fatto il grande fratello (normale) e ti dico co… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici daytime Amici – daytime del 21 dicembre: video Bellacanzone Amici 20, Maria De Filippi difende Arisa: “E’ attaccata da due fronti”

Arisa attaccata da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 20. Interviene Maria De Filippi Penultima puntata per il daytime Amici 20 che, rispetto ai piani ...

Amici 2020: la produzione mette in sfida alcuni ragazzi, trovata la casa in condizioni pessime

Amici di Maria De Filippi 2020 è iniziato con una novità, in merito al Covid-19. I ragazzi, per essere del tutto esenti dal contagio dovranno vivere una ...

Arisa attaccata da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 20. Interviene Maria De Filippi Penultima puntata per il daytime Amici 20 che, rispetto ai piani ...Amici di Maria De Filippi 2020 è iniziato con una novità, in merito al Covid-19. I ragazzi, per essere del tutto esenti dal contagio dovranno vivere una ...