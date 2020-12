Udine | verità e giustizia per Giulio Regeni e vicinanza con Patrick Zaki

Leggi su udine20

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il richiamo dell’Ambasciatore italiano dall’Egitto, unendosi alla voce della famiglia di, la cancellazione degli accordi di cooperazione e vendita di armi con il regime di al-Sisi, la revoca dell’autorizzazione già rilasciata per la vendita di due fregate militari all’Egitto e l’accantonamento di tutte le ipotesi di futuri contratti militari”. Queste le richieste indirizzate al governo italiano dai manifestanti che anche aoggi hanno dato vita, con striscioni e cartelli, a una pacifica manifestazione dedicata alla richiesta dipere alla solidarietà econ. In piazza si sono ritrovate, nel rispetto delle normative anti-Covid, alcune decine di persone per ...