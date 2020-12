SuperG Val d’Isere oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di domenica 20 dicembre 2020) Si completa la tre giorni di velocità in Val d’Isere con il SuperG. Sofia Goggia punta al bis dopo il successo di ieri in discesa e si rinnova nuovamente il duello tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, che ha vinto la gara di venerdì. Prevista anche la presenza di Federica Brignone, che ha saltato la discesa di ieri dopo la caduta del giorno prima. In casa Italia fari puntati anche su Elena Curtoni e Marta Bassino, che sono tra le possibili outsider per la vittoria finale. Di seguito il programma del SuperG della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Si completa la tre giorni di velocità in Valcon il. Sofia Ga punta al bis dopo il successo di ieri in discesa e si rinnova nuovamente il duello tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, che ha vinto la gara di venerdì. Prevista anche la presenza di Federica Brignone, che ha saltato la discesa di ieri dopo la caduta del giorno prima. In casa Italia fari puntati anche su Elena Curtoni e Marta Bassino, che sono tra le possibili outsider per la vittoria finale. Di seguito ildeldella Val, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su ...

sportface2016 : #ValdIsere 2020, start list e pettorali del #SuperG femminile - infoitsport : Coppa del Mondo di sci, Kilde vince il SuperG in Val Gardena - Filho2940 : RT @leopnd1: @AleksanderKilde da il meglio di se, vince una spettacolare discesa in Val Gardena e fa doppietta! Ryan Cochran-Siegle mostruo… - caribouwho : RT @TeoMatt89: #Kilde fa doppietta in Val Gardena! Dopo il successo in SuperG il norvegese vince anche la discesa libera sulla #Saslong. Pr… - TeoMatt89 : #Kilde fa doppietta in Val Gardena! Dopo il successo in SuperG il norvegese vince anche la discesa libera sulla… -