Su Rai1 il docufilm su Papa Francesco | una vita all' insegna dell' accoglienza

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 docufilm

Il 23 dicembre, in seconda serata, verrà trasmesso "Il nostro Papa" di Tiziana Lupi e Marco Spagnoli sulla vita del pontefice ...Andrà in onda in seconda serata dal 23 dicembre su Rai1 la pellicola che ripercorre la storia del ... e che si approccia al mondo della fede cristiana e francescana. Questo docufilm racconta la storia ...