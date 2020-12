Spostamenti, visite in casa e divieti Ecco cosa sapere per i prossimi giorni (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovo decreto, nuove regole. E nuovi quesiti, come sempre accade dopo ogni provvedimento che lascia comunque alcuni margini di interpretazione. Ecco cosa sapere. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovo decreto, nuove regole. E nuovi quesiti, come sempre accade dopo ogni provvedimento che lascia comunque alcuni margini di interpretazione.

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti visite Dpcm Natale, le Faq: cenone, spostamenti, visite (ok sino alle 22), minori: Domande e risposte Il Messaggero Decreto Natale, sì alle visite ad amici e parenti anche nei giorni rossi: «Una sola uscita, limite di 2 persone»

Il governo alla fine apre alla possibilità di fare visita agli amici e ai parenti durante le festività. Nel decreto Natale varato dal Cdm infatti non è specificata ...

Decreto Natale: le regole su spostamenti e attività durante le Feste

Giornate gialle (pochissime), arancioni (poche) e rosse, ben 10 su un periodo di 16 giorni che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il Decreto Natale blinda le Feste degli italiani, chiude bar e ...

