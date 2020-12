Sky: niente panchina per Correa, sarà direttamente in tribuna (Di domenica 20 dicembre 2020) Joaquin Correa nemmeno in panchina nella sfida contro il Napoli. Secondo quando riporta Sky infatti la seconda punta di Inzaghi, sostituito da Caicedo in campo, andrà ad accomodarsi direttamente in tribuna a causa di un problema al polpaccio. Saranno poi da valutare le sue condizioni in vista del match di mercoledì contro il Milan. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Joaquinnemmeno innella sfida contro il Napoli. Secondo quando riporta Sky infatti la seconda punta di Inzaghi, sostituito da Caicedo in campo, andrà ad accomodarsiina causa di un problema al polpaccio. Saranno poi da valutare le sue condizioni in vista del match di mercoledì contro il Milan. L'articolo ilNapolista.

