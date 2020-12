Simone Bastoni: “Con il 4-3-3 copriamo bene il campo. Con l’Inter senza paura” (Di domenica 20 dicembre 2020) L’esterno dello Spezia, Simone Bastoni ha parlato a la Gazzetta dello Sport del gruppo di mister Italiano e in vista della gara con l’Inter. Queste le sue parole: “Il nostro lato migliore? l’Interpretazione del 4-3-3 che coinvolge tutti. Inoltre riusciamo a coprire bene il campo. Gyasi mi ha offerto il pranzo per l’assist? Non ancora, ma lo farà. E’ un ottimo ragazzo. Ma qui tutti stiamo bene. Io Vignali e Maggiore siamo spezzini e sentiamo questa responsabilità e onore di indossare questa maglia in massima serie. La salvezza sarebbe un sogno. Ci conosciamo da ragazzini. Ed è un grande onore essere protagonisti a casa, anche se il pubblico in questo periodo non può starci vicino”. Sull’Inter: “Sarebbe stato bello esordire a San Siro con un pubblico ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) L’esterno dello Spezia,ha parlato a la Gazzetta dello Sport del gruppo di mister Italiano e in vista della gara con. Queste le sue parole: “Il nostro lato migliore?pretazione del 4-3-3 che coinvolge tutti. Inoltre riusciamo a coprireil. Gyasi mi ha offerto il pranzo per l’assist? Non ancora, ma lo farà. E’ un ottimo ragazzo. Ma qui tutti stiamo. Io Vignali e Maggiore siamo spezzini e sentiamo questa responsabilità e onore di indossare questa maglia in massima serie. La salvezza sarebbe un sogno. Ci conosciamo da ragazzini. Ed è un grande onore essere protagonisti a casa, anche se il pubblico in questo periodo non può starci vicino”. Sul: “Sarebbe stato bello esordire a San Siro con un pubblico ...

