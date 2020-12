Serie A, Atalanta-Roma 4-1: Ilicic fa la voce grossa e la Dea rimonta, giallorossi distratti (Di domenica 20 dicembre 2020) L'Atalanta trova una netta vittoria nella sfida casalinga contro la Roma.Gli orobici hanno sconfitto per 4-1 i giallorossi che si erano portati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Edin Dzeko. Il pari per i padroni di casa lo ha siglato Duvan Zapata che ha trafitto Mirante con una conclusione ravvicinata su perfetto assist di Ilicic. Lo sloveno ancora protagonista sulla rete di Gosens che insacca di testa su servizio proprio dell'ex Palermo, il 3-1 porta la firma del solito Muriel entrato da pochi secondi. Il definitivo 4-1 è siglato proprio da Ilicic che si inventa un'azione personale e dopo aver saltato un paio di avversari deposita in rete.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) L'trova una netta vittoria nella sfida casalinga contro la.Gli orobici hanno sconfitto per 4-1 iche si erano portati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Edin Dzeko. Il pari per i padroni di casa lo ha siglato Duvan Zapata che ha trafitto Mirante con una conclusione ravvicinata su perfetto assist di. Lo sloveno ancora protagonista sulla rete di Gosens che insacca di testa su servizio proprio dell'ex Palermo, il 3-1 porta la firma del solito Muriel entrato da pochi secondi. Il definitivo 4-1 è siglato proprio dache si inventa un'azione personale e dopo aver saltato un paio di avversari deposita in rete.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

