Sassuolo Milan 0-2 LIVE: ammonito Kessie, era diffidato (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Tardini, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Milan 0-2 MOVIOLA 1? Gol di Leao – Prima azione e primo gol per il Milan. Discesa di Calhanoglu per Leao che infila la difesa avversaria e Consigli. Gol dopo 6 secondi. 9? Annullato il raddoppio di Calhanoglu – Il Sassuolo è in bambola, i rossoneri raddoppiano: Calhanoglu calcia da fuori area su assistenza di Leao e trova lo 0-2. Gol annullato per fuorigioco a inizio azione di Saelemaekers. 26? Bis di Saelemaekers – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Tardini, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Gol di Leao – Prima azione e primo gol per il. Discesa di Calhanoglu per Leao che infila la difesa avversaria e Consigli. Gol dopo 6 secondi. 9? Annullato il raddoppio di Calhanoglu – Ilè in bambola, i rossoneri raddoppiano: Calhanoglu calcia da fuori area su assistenza di Leao e trova lo 0-2. Gol annullato per fuorigioco a inizio azione di Saelemaekers. 26? Bis di Saelemaekers – ...

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - OptaPaolo : 22&313 - Le due formazioni iniziali più giovani scheriate in #SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - NicolaBellu : @sandogat74 Il Sassuolo insieme alla Roma, Atalanta e a tratti Verona, è la squadra che finora ha fatto vedere il m… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: DG #Sassuolo: “Alla luce di tutto ciò che si sta vedendo in questi giorni per le strade, trovo illogico tenere gli stadi… -