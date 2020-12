Roma, Fonseca sfida il tabù Atalanta: vincere per togliere i dubbi (Di domenica 20 dicembre 2020) Paulo Fonseca deve sfatare il tabù Atalanta: la Roma vuole confermarsi tra le squadre più in forma di questo campionato Paulo Fonseca vuole sfatare il tabù Atalanta. La Roma è una delle squadre più in forma del campionato come mostrato anche nella gara contro il Torino: i giallorossi cercano la conferma definitiva contro l’Atalanta. Il tecnico portoghese ha subito la prima sconfitta italiana contro i bergamaschi ed ha perso anche nell’altro incrocio: una vittoria metterebbe la Roma in una posizione davvero di rilievo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Paulodeve sfatare il: lavuole confermarsi tra le squadre più in forma di questo campionato Paulovuole sfatare il. Laè una delle squadre più in forma del campionato come mostrato anche nella gara contro il Torino: i giallorossi cercano la conferma definitiva contro l’. Il tecnico portoghese ha subito la prima sconfitta italiana contro i bergamaschi ed ha perso anche nell’altro incrocio: una vittoria metterebbe lain una posizione davvero di rilievo. Leggi su Calcionews24.com

