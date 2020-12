Paola Cortellesi | trovare propria scintilla | è la magia di “Soul”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 dicembre 2020) C'è anche Stefano Bollani, compositore e pianista di fama internazionale, nella versione italiana di "", nuovo film Disney e Pixar di Natale, su Disney+ dal 25 dicembre. È autore e interprete del brano originale "Villa Incognito", che si sente nei titoli di coda e fa parte della colonna sonora. Nel cartoon, diretto dal premio Oscar Pete Docter (regista di "Inside Out", "Up") Joe Gardner, insegnante di musica di scuola media, ha l'occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York all'Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Neri Marcorè gli presta la voce nella versione italiana."Il ruolo dell'insegnante non è così distante da me e in questo caso è un insegnante di musica che unisce due elementi che mi ...