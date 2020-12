Non è l’Arena, ospiti stasera, 20 dicembre 2020: Ranieri Guerra dell’Oms e Pierpaolo Sileri (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 20 dicembre 2020 Massimo Giletti torna ad occuparsi di pandemia, intervistando in esclusiva Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui parteciperà anche il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Il programma si occuperà anche del piano pandemico italiano e del dossier a suo proposito della sezione di Venezia dell’Oms. Inoltre, si parlerà anche della campagna di ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa sera, domenica 20, dalle 20:30 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 20Massimo Giletti torna ad occuparsi di pandemia, intervistando in esclusiva, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui parteciperà anche il Viceministro della Salute. Il programma si occuperà anche del piano pandemico italiano e del dossier a suo proposito della sezione di Venezia. Inoltre, si parlerà anche della campagna di ...

