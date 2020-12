Muore investito mentre attraversa la strada | travolto da due auto

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tragedia dellanel tardo pomeriggio di domenica 20 dicembre a Massa . Un uomo di 62 anni è morto dopo essere statoin successione da due. E' accaduto in via Marina Vecchia. Per l'...

La Nazione

Massa, 20 dicembre 2020 - Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di domenica 20 dicembre a Massa. Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato investito in successione da due auto. E' accaduto in ...MASSA. Tragico incidente domenica 20 dicembre, poco prima delle 19, in via Marina Vecchia, nei pressi del ponte del Frigido, nella zona della Gioconda. Un uomo di 62 anni era appena uscito da un bar t ...