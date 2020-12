Milano, giallo sul medico sgozzato: nuove ipotesi sull’omicidio (Di domenica 20 dicembre 2020) A Milano si infittisce il mistero sulla morte di Stefano Ansaldi, medico ginecologo 65enne sgozzato a pochi passi dalla Stazione Centrale. Ieri sera il brutale omicidio, inizialmente valutato come una rapina finita male. Questa ipotesi però si allontana man mano che nuovi pezzi si aggiungono al quadro investigativo. Rimangono dubbi sulla presenza del medico, originario di Benevento, a Milano, dove avrebbe avuto un appuntamento ben preciso. medico sgozzato a Milano, aumentano i dubbi La morte di Stefano Ansaldi è stata inizialmente identificata come una rapina, ad opera di due persone che lo avrebbero raggiunto da dietro e sgozzato con un coltello da cucina. Le dinamiche sono state ipotizzate in base ad ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Asi infittisce il mistero sulla morte di Stefano Ansaldi,ginecologo 65ennea pochi passi dalla Stazione Centrale. Ieri sera il brutale omicidio, inizialmente valutato come una rapina finita male. Questaperò si allontana man mano che nuovi pezzi si aggiungono al quadro investigativo. Rimangono dubbi sulla presenza del, originario di Benevento, a, dove avrebbe avuto un appuntamento ben preciso., aumentano i dubbi La morte di Stefano Ansaldi è stata inizialmente identificata come una rapina, ad opera di due persone che lo avrebbero raggiunto da dietro econ un coltello da cucina. Le dinamiche sono state ipotizzate in base ad ...

