Mercato Juventus, Paratici beffato: l’Arsenal paga la clausola del trequartista (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus è sempre molto attenta alle opportunità sul fronte Mercato. Nelle ultime settimane, i dirigenti hanno seguito con interesse il giovane Fabio Vieira. Il classe 2000 del Porto sarebbe molto congeniale alle idee tattiche di Andrea Pirlo ma l’Arsenal sembra aver messo la freccia e superato il club di Andrea Agnelli. Mercato Juventus: scippo dell’Arsenal Secondo quanto riportato da Todofichajes.com’, gli agenti londinesi starebbero, già da tempo, cercando di trovare un accordo con il Porto per il trequartista. Leggi anche:De Paul Juventus, Paratici attento: il fantasista ha rivelato il suo desiderio Se non dovesse avvenire la fumata bianca, l’Arsenal avrebbe intenzione di pagare i 20 milioni di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 dicembre 2020) Laè sempre molto attenta alle opportunità sul fronte. Nelle ultime settimane, i dirigenti hanno seguito con interesse il giovane Fabio Vieira. Il classe 2000 del Porto sarebbe molto congeniale alle idee tattiche di Andrea Pirlo masembra aver messo la freccia e superato il club di Andrea Agnelli.: scippo delSecondo quanto riportato da Todofichajes.com’, gli agenti londinesi starebbero, già da tempo, cercando di trovare un accordo con il Porto per il. Leggi anche:De Paulattento: il fantasista ha rivelato il suo desiderio Se non dovesse avvenire la fumata bianca,avrebbe intenzione dire i 20 milioni di ...

