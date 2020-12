Mandala e positività | quando il disegno porta benessere

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ascoltare musica, leggere o scrivere sono solo alcune delle idee possibili per liberare la mente. Un nuovo studio mostra come ilinterattivo dipuò migliorare i sentimenti e creare. Cos’è ildi? Ildelè un’antica pratica con radici nel buddismo tibetano adottata come terapia da Carl Jung.