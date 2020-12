Mancini: “Fonseca ha ragione, non si può perdere così. Abbiamo avuto un calo fisico” (Di domenica 20 dicembre 2020) Gianluca Mancini ha commentato così a Sky Sport il brutto tonfo rimediato oggi dai giallorossi sul campo dell’Atalanta:“Secondo tempo da ragazzini secondo Fonseca? Ha ragione, ha letto bene la partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove avevamo lottato su ogni pallone, poi c’è stato il solito blackout che non deve succedere. Adesso dobbiamo guardare avanti e non ripetere la brutta prestazione di oggi, soprattutto il secondo tempo. Ci sta di calare fisicamente, ma non si può perdere così. Le occasioni ci sono state anche per pareggiare, invece l’Abbiamo ‘mandata in vacca’ e questo non va bene. L’Atalanta sappiamo che basa molto sull’intensità e gioca bene a calcio. Nel primo tempo siamo stati molto bravi, poi nella ripresa c’è stato un ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Gianlucaha commentatoa Sky Sport il brutto tonfo rimediato oggi dai giallorossi sul campo dell’Atalanta:“Secondo tempo da ragazzini secondo? Ha, ha letto bene la partita.fatto un buon primo tempo dove avevamo lottato su ogni pallone, poi c’è stato il solito blackout che non deve succedere. Adesso dobbiamo guardare avanti e non ripetere la brutta prestazione di oggi, soprattutto il secondo tempo. Ci sta di calare fisicamente, ma non si può. Le occasioni ci sono state anche per pareggiare, invece l’‘mandata in vacca’ e questo non va bene. L’Atalanta sappiamo che basa molto sull’intensità e gioca bene a calcio. Nel primo tempo siamo stati molto bravi, poi nella ripresa c’è stato un ...

