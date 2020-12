Lazio, Tare: “Caicedo? Mai messa in discussione la sua permanenza” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Caicedo via a gennaio? Alla fine della scorsa stagione aveva l’accordo col presidente di prendere in considerazione un’offerta proveniente dal Qatar, per questo abbiamo preso Muriqi“. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare durante il prepartita del big match contro il Napoli. “Poi però l’affare è saltato e lui è rimasto dopo che avevamo concluso l’operazione Muriqi – ha proseguito il dirigente biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – Siamo felici che sia qui perchè è stato determinante in diverse gare. Se ho avuto un confronto con lui? La sua permanenza alla Lazio non è stata mai messa in discussione“, ha concluso Tare. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “via a gennaio? Alla fine della scorsa stagione aveva l’accordo col presidente di prendere in considerazione un’offerta proveniente dal Qatar, per questo abbiamo preso Muriqi“. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della, Iglidurante il prepartita del big match contro il Napoli. “Poi però l’affare è saltato e lui è rimasto dopo che avevamo concluso l’operazione Muriqi – ha proseguito il dirigente biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – Siamo felici che sia qui perchè è stato determinante in diverse gare. Se ho avuto un confronto con lui? La suaallanon è stata maiin“, ha concluso. SportFace.

