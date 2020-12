La Jomi Salerno batte il Cassano e chiude il 2020 in testa alla classifica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al Pala Santa Filomena di Chieti, “la Casa della Pmano Italiana”, lasupera ilMagnago con il risultato finale di 16 a 29 nel match valevole per la tredicesima giornata della serie A Beretta el’anno in. Un pur volitivoMagnago non riesce a tenereformazione allenata in panchina da coach Laura Avram. Privo anche oggi dell’infortunata Bianca Del Balzo il sette allenato da Milanovic prova a fermare gli attacchi dellasenza però riuscire nell’intento sperato. Il primo tempo sicosì con il punteggio di 15 – 7 in favore del ...