Kim Rossi Stuart | età | peso | altezza | carriera e vita privata dell’attore

Leggi su urbanpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Kimè nato a Roma, la notte di Halloween, sotto il segno dello Scorpione, il 31 ottobre 1969. 187 centimetri di, per undi circa 84 chilogrammi. Uno degli attori più amati e talentuosi del piccolo e grande schermo: i suoi meravigliosi occhi azzurri hanno incantato il cuore di migliaia di fan. È conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Anthony Scott in Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo nella saga di successo Fantaghirò. Ha recitato in numerosi film, tra cui Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale, Piano, solo, Questione di cuore, Vallanzasca – Gli angeli del male e Anni felici. Nel 2005 l’esordio alla regia con Anche libero va bene, di cui è anche sceneggiatore e interprete. leggi anche l’articolo —> Antonella Clerici età, ...