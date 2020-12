In Italia un positivo alla variante inglese del Coronavirus. Individuato al rientro dalla Gran Bretagna. Di Maio: “Può aumentare l’Rt dello 0,5%” (Di domenica 20 dicembre 2020) La nuova variante di Coronavirus, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Italia, oltre che in Danimarca, Australia e Olanda. “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio – fa sapere una nota diffusa in serata dal ministero della Salute -, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) La nuovadi, scoperta in, è stata individuata anche in, oltre che in Danimarca, Australia e Olanda. “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio – fa sapere una nota diffusa in serata dal ministero della Salute -, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultatocon lariscontrata nelle ultime settimane in. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte ...

