Chi è Santiago Lara, il figlio illegittimo di Maradona con Natalia Garat (Di domenica 20 dicembre 2020) Santiago Lara è il figlio di Natalia Garat, una modella che Maradona ha conosciuto quando aveva 19 anni. Quattro anni dopo Natalia è morta, ma avrebbe confessato al suo fidanzato di allora che il vero padre di Santiago era Maradona. Santiago ha 18 anni ed è argentino e sarebbe il nono figlio di Maradona. Ai microfoni di Live Non è la D’Urso il giovane ha affermato di voler fare il test del Dna che potrebbe togliere ogni dubbio. Natalia Garat, madre biologica di Santiago Lara, figlio avuto con Diego Armando Maradona (o presunto tale), è stata una donna molto sfortunata. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è ildi, una modella cheha conosciuto quando aveva 19 anni. Quattro anni dopoè morta, ma avrebbe confessato al suo fidanzato di allora che il vero padre dieraha 18 anni ed è argentino e sarebbe il nonodi. Ai microfoni di Live Non è la D’Urso il giovane ha affermato di voler fare il test del Dna che potrebbe togliere ogni dubbio., madre biologica diavuto con Diego Armando(o presunto tale), è stata una donna molto sfortunata. ...

CorriereCitta : Santiago Lara: chi è il figlio che Maradona non ha riconosciuto, la sua verità a Live Non è la D'Urso #santiagolara… - PalliCaponera : @Mamox__ Chi è Santiago Lara? - _Max_Santiago_ : @comein1specchio Ahahaha vabbè dai, diciamo che chi vale non ha bisogno di FALSA pubblicità, ma la Comunicazione essere Etica - infoitsport : Santiago Lara: chi è il giovane che dice di essere figlio di Maradona - infoitsport : Santiago Lara, chi è il figlio che Maradona non ha mai riconosciuto: la sua verità -