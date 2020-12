Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 20 dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 20 dicembre 2020, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 20 dicembre, su Rai 3: George Clooney Claudio Baglioni Robbie Williams Luigi Di Maio Alberto Mantovani Giovanni Malagò Veronika Tsepkalo Franco Locatelli Roberto Saviano Veronika ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Quali sono glidi oggi, domenica 202020, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 20, su Rai 3: George Clooney Claudio Baglioni Robbie Williams Luigi Di Maio Alberto Mantovani Giovanni Malagò Veronika Tsepkalo Franco Locatelli Roberto Saviano Veronika ...

