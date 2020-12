Campania arancione, De Luca convoca le Camere di commercio: Subito i ristori per le Pmi (Di domenica 20 dicembre 2020) La Regione Campania ha convocato per le ore 16 di oggi, una riunione con i rappresentanti delle Camere di commercio per avviare da Subito le attività finalizzate al riconoscimento dei ristori per le spese di approvvigionamento sostenute in vista della riapertura delle attività, inibita per effetto dell’Ordinanza n.98 del 19 dicembre 2020, nonché per l’istruttoria relativa ai ristori statali per le misure restrittive precedentemente disposte dai vari provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione. Ieri e di nuovo oggi sul lungomare di Napoli si sono registrate manifestazioni di protesta dei ristoratori. “Saremo vicini – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – e daremo tutto l’aiuto possibile agli operatori la cui attività viene bloccata. Ma è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) La Regionehato per le ore 16 di oggi, una riunione con i rappresentanti dellediper avviare dale attività finalizzate al riconoscimento deiper le spese di approvvigionamento sostenute in vista della riapertura delle attività, inibita per effetto dell’Ordinanza n.98 del 19 dicembre 2020, nonché per l’istruttoria relativa aistatali per le misure restrittive precedentemente disposte dai vari provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione. Ieri e di nuovo oggi sul lungomare di Napoli si sono registrate manifestazioni di protesta dei ristoratori. “Saremo vicini – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De– e daremo tutto l’aiuto possibile agli operatori la cui attività viene bloccata. Ma è ...

