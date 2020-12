Allarme variante Coronavirus 'inglese', la Regione: 'Nessun volo oggi da Inghilterra e Irlanda' (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Aeroporti di Puglia comunica che oggi non sono arrivati voli diretti da Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli scali pugliesi. Mediamente erano due i collegamenti settimanali con la Gran ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Aeroporti di Puglia comunica chenon sono arrivati voli diretti da Gran Bretagna edel Nord negli scali pugliesi. Mediamente erano due i collegamenti settimanali con la Gran ...

