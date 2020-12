Adua Del Vesco, dubbi sul fidanzato Giuliano al GF Vip: “Mi tratta come una bambina” (Di domenica 20 dicembre 2020) Adua Del Vesco spiazza tutti al Grande Fratello Vip 2020: i dubbi sul fidanzato Giuliano dopo il rapporto speciale con Dayane Mello. dubbi per Adua Del Vesco sulla sua storia d’amore con il fidanzato Giuliano. L’attrice che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha ammesso di essere stata fidanzata solo con Giuliano e di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 dicembre 2020)Delspiazza tutti al Grande Fratello Vip 2020: isuldopo il rapporto speciale con Dayane Mello.perDelsulla sua storia d’amore con il. L’attrice che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha ammesso di essere stata fidanzata solo cone di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mezzosangue08 : @Gig_483 Io l'ho visto su instagram sul profilo di adua del vesco - Gresy73 : RT @veryinutil: Adua e Dayane parlano di un farmaco anoressizzante presente nella casa del #GFVIP. - daniela15425948 : @peularis La Adua/rosalinda personalmente mi ha stancata dal minuto zero in cui è entrata nella casa ... una falson… - VinsmokeNami : @Sonoio88247440 La segue io ho controllato a me esce che la segue , forse è un bug che alcuni non la vedono o forse… - Antidoto19 : RT @ladytrashh: @cumdivido dopo le 8 puntate di Adua e Massimiliano dopo le 22 puntate gregorelli ora inizia l’era del triangolo rosalinda… -