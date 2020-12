Virginia Raggi assolta: «Ora penso a Roma. Volevano farmi fuori, fermato l?inciucio con il Pd» (Di domenica 20 dicembre 2020) Sindaca Virginia Raggi, prima della sentenza ha detto: andrei avanti anche da condannata. Ma quanto pesa davvero questa assoluzione per la sua corsa a un mandato bis, ora che il totem grillino... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) Sindaca, prima della sentenza ha detto: andrei avanti anche da condannata. Ma quanto pesa davvero questa assoluzione per la sua corsa a un mandato bis, ora che il totem grillino...

matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - petergomezblog : Virginia #Raggi assolta anche in appello - amoscaroli : RT @matteorenzi: L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sco… - alberto_olivari : RT @weevil_forbix: @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Intanto inizia di nuovo tutto, perché non sai neanche di cosa sti scrivendo. Si tratta di… -