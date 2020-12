Vibonese-Palermo, il ds Condò: “Partita difficile, la mia sui rosanero. Abbiamo un obiettivo” (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Luigi Condò.Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo della Vibonese, intervenuto ai microfoni di 'Time Sport', in onda su 'Radio Time': dalla sfida contro il Palermo di Roberto Boscaglia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza", agli obiettivi della compagine calabrese. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sappiamo di incontrare una formazione forte, una squadra costruita per i piani alti della classifica. Sappiamo di andare incontro ad una Partita molto difficile. Il nostro obiettivo? Pensare in positivo fa sempre bene, ma siamo consapevoli della nostra dimensione. Ci sono società blasonate, se andiamo ad analizzare l’importanza delle società e delle loro rose si vede che è un campionato difficilissimo, credo non abbia niente a che fare con ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Luigi.Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo della, intervenuto ai microfoni di 'Time Sport', in onda su 'Radio Time': dalla sfida contro ildi Roberto Boscaglia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza", agli obiettivi della compagine calabrese. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sappiamo di incontrare una formazione forte, una squadra costruita per i piani alti della classifica. Sappiamo di andare incontro ad unamolto. Il nostro? Pensare in positivo fa sempre bene, ma siamo consapevoli della nostra dimensione. Ci sono società blasonate, se andiamo ad analizzare l’importanza delle società e delle loro rose si vede che è un campionato difficilissimo, credo non abbia niente a che fare con ...

