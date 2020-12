Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 15:30 (Di sabato 19 dicembre 2020) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ,ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO A FABRICA DI Roma, OGGI E DOMANI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ,ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO A FABRICA DI, OGGI E DOMANI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO, ...

