Uomo ucciso in strada per rapina a Milano (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 DIC - Un Uomo di 60 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina. L'Uomo è stato trovato agonizzante per terra, verso le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 DIC - Undi 60 anni è statoper, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una. L'è stato trovato agonizzante per terra, verso le ...

Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in strada per rapina a Milano. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello #ANSA - anto_galli4 : ??????? Adesso i rapinatori 'tagliano la gola'.....????Milano, 60enne ucciso in strada - g_bonincontro : RT @LaStampa: Uomo ucciso in strada per rapina a Milano - gigi695 : Un uomo di 60 anni è stato ucciso in strada, in centro a Milano - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: Uomo ucciso in strada per rapina a Milano. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello #ANSA -