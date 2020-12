Ufficiale: Italia è record di morti Perché così tante vittime Covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Federico Garau Poca chiarezza per quanto riguarda i decessi in Spagna: secondo il governo sarebbero 47mila, mentre stando all'istituto nazionale di statistica spagnolo si salirebbe a 74mila Analisi catastrofista dei dati del Covid in Italia, almeno secondo quanto sostiene la Johns Hopkins University: per l'ateneo statunitense il nostro Paese è quello col tasso di mortalità più alto in relazione al numero dei suoi abitanti. Sarebbero 111,23 i decessi ogni 100mila abitanti, più della Spagna (104,39), della Gran Bretagna (99,59) e degli stessi Stati Uniti d'America (94,97). Da premettere, tuttavia, che quando si parla di morti in Spagna per Covid non c'è una totale chiarezza: tanto che lo stesso istituto nazionale di statistica locale (Ine) parla di 76mila decessi e non dei 47mila ufficialmente ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Federico Garau Poca chiarezza per quanto riguarda i decessi in Spagna: secondo il governo sarebbero 47mila, mentre stando all'istituto nazionale di statistica spagnolo si salirebbe a 74mila Analisi catastrofista dei dati delin, almeno secondo quanto sostiene la Johns Hopkins University: per l'ateneo statunitense il nostro Paese è quello col tasso di mortalità più alto in relazione al numero dei suoi abitanti. Sarebbero 111,23 i decessi ogni 100mila abitanti, più della Spagna (104,39), della Gran Bretagna (99,59) e degli stessi Stati Uniti d'America (94,97). Da premettere, tuttavia, che quando si parla diin Spagna pernon c'è una totale chiarezza: tanto che lo stesso istituto nazionale di statistica locale (Ine) parla di 76mila decessi e non dei 47mila ufficialmente ...

parla di 76mila decessi e non dei 47mila ufficialmente riconosciuti dal governo centrale. Tornando all'analisi dei dati in Italia, stando al medesimo ateneo ed ai dati in suo possesso, saremmo il ...

Covid, 4 giocatori del Cittadella positivi: la partita slitta per rifare i tamponi a tutta la squadra

Sospesa, al momento, la gara della 12/ma giornata del Campionato di Serie B, tra Reggina e Cittadella. La decisione è scaturita dai risultati di alcuni tamponi cui sono stati sottoposti ...

