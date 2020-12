Tiziano Ferro a Verissimo: dalla dipendenza da alcol al coming out a ‘Casa a Natale’ (Di sabato 19 dicembre 2020) Un artista strepitoso dalla sensibilità rara: Tiziano Ferro è stato oggi ospite a Verissimo in collegamento con Silvia Toffanin. Una lunga intervista che ha passato in rassegna diversi momenti dell’artista, che si è commosso quando ha parlato del suo cane Bo. A questo proposito l’artista di ‘Accetto miracoli’ ha lanciato un appello pro adozioni nei canili. Prima però ha raccontato dei suoi problemi legati all’alcol: «Non riuscivo a smettere di bere, avevo il fegato al limite della cirrosi epatica». «Ho iniziato a bere – racconta Tiziano Ferro – con il primo tour. Pensavo fosse normale per me che ero un timido e complessato. L’alcol è socialmente accettato, per questo è una dipendenza che si mimetizza. Credevo di controllarlo. Fu il mio ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Un artista strepitososensibilità rara:è stato oggi ospite ain collegamento con Silvia Toffanin. Una lunga intervista che ha passato in rassegna diversi momenti dell’artista, che si è commosso quando ha parlato del suo cane Bo. A questo proposito l’artista di ‘Accetto miracoli’ ha lanciato un appello pro adozioni nei canili. Prima però ha raccontato dei suoi problemi legati all’: «Non riuscivo a smettere di bere, avevo il fegato al limite della cirrosi epatica». «Ho iniziato a bere – racconta– con il primo tour. Pensavo fosse normale per me che ero un timido e complessato. L’è socialmente accettato, per questo è unache si mimetizza. Credevo di controllarlo. Fu il mio ...

