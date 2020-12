The Gray Man, rimandate le riprese del film con Chris Evans e Ryan Gosling (Di sabato 19 dicembre 2020) rimandate le riprese di The Gray Man, il nuovo film Netflix dei Fratelli Russo con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling. La situazione sanitaria negli Stati Uniti continua a preoccupare, e per questo Netflix ha deciso di posticipare l'inizio delle riprese di The Gray Man, la nuova pellicola diretta dai Fratelli Russo con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling. Il thriller che vedrà scontrarsi due degli interpreti più apprezzati di Hollywood è doveva infatti partire con la fase clou della produzione il prossimo gennaio a Long Beach, California, dove si stanno però registrando sempre più casi di Coronavirus. Per questo Netflix avrebbe deciso di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020)ledi TheMan, il nuovoNetflix dei Fratelli Russo con protagonisti. La situazione sanitaria negli Stati Uniti continua a preoccupare, e per questo Netflix ha deciso di posticipare l'inizio delledi TheMan, la nuova pellicola diretta dai Fratelli Russo con protagonisti. Il thriller che vedrà scontrarsi due degli interpreti più apprezzati di Hollywood è doveva infatti partire con la fase clou della produzione il prossimo gennaio a Long Beach, California, dove si stanno però registrando sempre più casi di Coronavirus. Per questo Netflix avrebbe deciso di ...

