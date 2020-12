Terremoto: violenta scossa tra Calabria e Sicilia, residenti in strada (Di sabato 19 dicembre 2020) Tremano Calabria e Sicilia, scossa di magnitudo 4.3. Una scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita a Messina e Reggio Calabria alle 11:57 di stamattina. La scossa è stata avvertita da centinaia di migliaia di persone in un’area molto densamente abitata. Le prime stime parlano di un’intensità tra 3,9 e 4,4 Magnitudo e sisma verificatosi nel territorio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Tremanodi magnitudo 4.3. Unadiè stata distintamente avvertita a Messina e Reggioalle 11:57 di stamattina. Laè stata avvertita da centinaia di migliaia di persone in un’area molto densamente abitata. Le prime stime parlano di un’intensità tra 3,9 e 4,4 Magnitudo e sisma verificatosi nel territorio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

