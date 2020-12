Shandong Luneng, i gol di Pellè conquistano la Fa Cup cinese (Di sabato 19 dicembre 2020) JINAN - Lo Shandong Luneng è il nuovo campione della FA Cup cinese. Il club di Jinan ha vinto contro il Jangsu Suning 2-0. Protagonista della serata è stato Graziano Pellè che ha segnato la rete del 2-... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) JINAN - Loè il nuovo campione della FA Cup. Il club di Jinan ha vinto contro il Jangsu Suning 2-0. Protagonista della serata è stato Grazianoche ha segnato la rete del 2-...

sportli26181512 : Shandong Luneng, i gol di Pellè conquistano la Fa Cup cinese: L'attaccante italiano ha segnato la rete del 2-0 al 7… - sportli26181512 : Shandong Luneng, i gol di Pellè conquistano la Fa Cup cinese: L'attaccante italiano ha segnato la rete del 2-0 al 7… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN CAMPO PER LA FINALE DI COPPA CINESE CON LO SHANDONG LUNENG 19.12.2020 ORE 08:00 JIANGSU SU... https… - gianlu_79 : GRAZIANO E IL RITORNO IN CAMPO PER LA FINALE DI COPPA CINESE CON LO SHANDONG LUNENG 19.12.2020 ORE 08:00 JIANGSU SU… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN CAMPO PER LA COPPA CINESE CON LO SHANDONG LUNENG 13.12.2020 ORE 08:00 WUHAN ZALL-SHANDONG... https… -

Ultime Notizie dalla rete : Shandong Luneng Shandong Luneng, i gol di Pellè conquistano la Fa Cup cinese Corriere dello Sport.it Graziano Pellè nella lista degli obiettivi di Milan ed Inter

L'attaccante Graziano Pellè è in uscita dalla Cina e potrebbe essere utile per Milan ed Inter che cercano un centravanti di riserva.

Ciao Cina, Inter o Milan per Pellé? Anche Eder rivede l’Italia

La puntata di questa settimana è dedicata a Eder e Graziano Pellé, il primo lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre il secondo dà l’addio allo Shandong Luneng: destinazione ritorno a casa? (di ...

L'attaccante Graziano Pellè è in uscita dalla Cina e potrebbe essere utile per Milan ed Inter che cercano un centravanti di riserva.La puntata di questa settimana è dedicata a Eder e Graziano Pellé, il primo lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre il secondo dà l’addio allo Shandong Luneng: destinazione ritorno a casa? (di ...